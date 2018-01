Zeeuwse storm zorgt voor schade: brandweer zestien keer uitgerukt

De afgebroken pinakel ligt in het gras naast de Dikke Toren in Zierikzee. (foto: Omroep Zeeland)

Dikke Toren in Zierikzee verliest pinakel

In Zierikzee werd de omgeving rond de Dikke Toren afgezet nadat een stuk versiering, een zogenoemd 'pinakel', van de toren was afgebroken. Een tweede pinakel dreigde afbreken en dus zette de gemeente het grasveld rondom de toren af.

Dakplaten van machinefabriek gewaaid

De brandweer werd vanmiddag ingezet omdat delen van het dak van de Machinefabriek in Vlissingen waren gewaaid. Uit voorzorg werd een groot deel van De Willem Ruysstraat afgezet. Na een inspectie met een ladderwagen, keerde de brandweer terug naar de kazerne.

Dakplaten waaien van de Vlissingse Machinefabriek. (foto: HVZeeland )

Gevel ingestort

Ook de gevel van een huis in de Bagijnestraat in Zierikzee moest het vanochtend ontgelden. Door de wind kwam de gevel van het huis naar beneden. De bakstenen kwamen terecht op een auto, die daardoor ernstig beschadigd raakte. Niemand raakte gewond.

De bewoner van het huis sliep door alle commotie heen en merkte de schade pas op toen de brandweer rond 6.15 uur op de stoep stond.

Dak clubhuis

De brandweer stond vannacht rond 03.00 uur voor de deur bij de secretaris van Jong Ambon om mee te delen dat een deel van het dak van het clubhuis eraf gewaaid was.

Een bouwbedrijf is ter plaatse om de schade op te nemen en te herstellen. Onder de aluminium dakplaten ligt nog andere dakbedekking waardoor het clubhuis nog wel bedekt blijft. De voetbalclub is sinds het seizoen 2013-2014 gehuisvest op het sportpark De Sprong in Middelburg.

Parkieten gevlogen

Ook het parkietenverblijf van Cynthia Hanse uit Zierikzee heeft de storm niet doorstaan. De kooi is vannacht gesneuveld en de parkieten zijn verdwenen. Op Facebook doet Hanse een oproepje om haar parkieten terug te vinden.

Camper waait bijna van de Oosterscheldekering

Voertuigen met een aanhangwagen mochten enige tijd niet meer over de Oosterscheldekering, campers nog wel. Maar of dat zo verstandig is...

