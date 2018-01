Alle 62 schuiven Oosterscheldekering weer dicht

Een team van Rijkswaterstaat kwam vanochtend om 08.30 en 11.00 uur bij elkaar om een besluit te nemen over de kering. De schuiven sluiten vanaf drie meter boven NAP.

Volgens het waterschap stond het water om 15.00 uur bij Vlissingen op het hoogste punt. Het stond toen op 3,60 meter boven NAP. Later bereikte het water verderop in de Westerschelde het hoogste punt. Om 18.00 uur zakte het water weer.

Naast de Oosterscheldekering werden ook de Maeslantkering, Hollandse IJsselkering, Hartelkering en stormvloedkering Ramspol gesloten. Daarmee waren alle vijf stormvloedkeringen van Rijkswaterstaat tegelijk dicht. Dat is nog niet eerder gebeurd.

De laatste keer dat de kering dichtging was in oktober 2014. Het water kwam toen tot 3,19 meter boven NAP. In het 31-jarige bestaan van de kering zijn de schuiven - inclusief vandaag - 27 keer gesloten vanwege een te hoge waterstand.

In heel het land woedt een westerstorm. Bij Vlissingen werd vannacht een windstoot van 141 kilometer per uur gemeten. Vanwege de zuidwesterstorm heeft het KNMI code geel afgegeven.

