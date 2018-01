Storm: Westerschelde Ferry even uit de vaart en extra dijkbewaking

Het waterschap sluit de zeedijk bij Westkapelle af in verband met springvloed. (foto: Paul Begijn)

Bij het Waterschap Scheldestromen was vandaag tot 17.00 uur sprake van 'dijkbewaking fase 2'. Naast het afsluiten van de twee buitendijkse wegen in Breskens en Westkapelle was er vanmiddag in heel Zeeland extra dijkbewaking.

Dijkgraaf Toine Poppelaars over de storm

Morgenochtend worden de dijken en duinen geïnspecteerd. Dat gebeurt bij het eerste laag water en bij daglicht.