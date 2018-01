Storm: waterschap sluit wegen in Breskens en Westkapelle

Het waterschap sluit de zeedijk bij Westkapelle af in verband met springvloed. (foto: Paul Begijn)

Bij het Waterschap Scheldestromen is sprake van 'dijkbewaking fase 2'. Naast het afsluiten van de twee buitendijkse wegen in Breskens en Westkapelle is er vanmiddag in heel Zeeland dijkbewaking. Dat houdt in dat medewerkers van Waterschap Scheldestromen aanwezig zijn op de dijken om te kijken of er ergens schade optreedt.

Daarnaast raadt het waterschap af om tijdens de storm buitendijks te fietsen.

Oosterscheldekering

Hoewel de Oosterscheldekering gesloten is, is het volgens een woordvoerder van Waterschap Scheldestromen wel zaak om alert te blijven. Met de sluiting van de kering ontstaat volgens de woordvoerder namelijk "een grote badkuip" waarbij het water heen en weer klotst waardoor de dijkbedekking beschadigd kan raken.

