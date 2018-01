Deel dit artikel:











Warenhuis Renesse na 82 jaar dicht: 'Pittig voor onze familie'

Het Delta Warenhuis in Renesse heeft de deuren definitief gesloten. Maar liefst 82 jaar lang was de winkel in het centrum van het vakantiedorp te vinden. Al die tijd is het warenhuis in handen van dezelfde familie geweest.

Het Delta warenhuis staat sinds de jaarwisseling leeg (foto: Omroep Zeeland) "Pittig voor de hele familie", vertelt Wilco Hogerhuis. De opa van Wilco begon 82 jaar geleden met een muziekwinkel in het dorp. Door de jaren heen is dat steeds verder uitgebreid. Volgens Hogerhuis heeft de winkel sinds 1996 deze omvang. Eigenaar Wilco Hogerhuis vertelt over de sluiting van zijn warenhuis "Ik had wel gehoopt dat ik hier mee door zou gaan tot mijn pensioen, maar dat gebeurt niet." Het warenhuis legt het af tegen webshops. "Daar is het aanbod gewoon veel groter." Ook merkt hij dat toeristen pakketjes gewoon op de camping laten bezorgen. "Die komen dan ook niet meer bij ons." Deze weken besteedt de eigenaar vooral aan opruimen. Alle stellingen waar producten in stonden, worden nu afgebroken. In het winkelpand met een grootte van 2600 vierkante meter, komen vijf nieuwe winkels te zitten, waaronder een bekende drogist. Een voorbijgangster reageert verheugd. "Dan hoef ik daar niet meer voor naar Zierikzee."