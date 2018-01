Vuurwerkoverlast in Zeeland duurde lang

Resten vuurwerk op straat (foto: Omroep Zeeland)

De meeste klachten kwamen deze keer uit Sint-Maartensdijk, Oost-Souburg en de wijken Dauwendaele/Mortiere in Middelburg.

Bij de vorige jaarwisseling bleef de teller van het meldpunt steken op 1288. Dit jaar dus 400 meer en de eerste meldingen zijn al op 21 december gedaan. Eerste Kerstdag was het in Zeeland al één grote herrie, blijkens de 82 klachten die toen door het meldpunt werden geregistreerd.

Veel klachten over geluid

De meeste betroffen het geluid, maar 371 keer werd ook overlast voor huisdieren gemeld. Er is 64 keer schade ontstaan en er kwamen vijf meldingen van persoonlijk letsel binnen.

De mensen mochten ook hun commentaar geven. Iemand uit Axel: "Er wordt vuurwerk afgeschoten in de middenberm van de Kanaalkade. Er is verkeer en er staan geparkeerde voertuigen die schade kunnen oplopen. Mijn huisdier is bang van de herrie die er bij komt kijken. Is de regel dat vuurwerk enkel op oudejaarsavond mag worden afgeschoten voor sommige mensen misschien niet duidelijk genoeg?"

Sinds de jaren zestig

"Ons wordt wel verweten dat we de mensen een traditie willen afpakken. Maar het afsteken van consumentenvuurwerk doen we pas sinds de jaren zestig", zegt Reint Rengers over de resultaten van het Meldpunt Vuurwerkoverlast van GroenLinks Zeeland.

'De laatste tijd is de discussie over het afsteken van vuurwerk weer aan het toenemen'

Kaart

