Rijdt de bus vandaag wel of niet? Deel chauffeurs legt werk neer

Een bus van Connexxion op de Stationsbrug van Middelburg (foto: Alfenaar / Flickr CC BY-SA 2.0)

Volgens vakbond FNV is de staking nodig omdat de werkgevers geen nieuwe afspraken willen maken. "We willen de reizigers niet treffen, maar de nood in het streekvervoer is letterlijk en figuurlijk heel hoog. Zo hoog dat we op dit moment helaas geen andere mogelijkheid meer zien", zegt onderhandelaar Paula Verhoef van de vakbond.

Ik verwacht dat er heel weinig buschauffeurs uitrijden." Eén van de stakende chauffeurs

Hoeveel chauffeurs precies gaan staken in onze provincie is niet duidelijk. Volgens FNV zijn er zo'n 250 chauffeurs in Zeeland, waarvan 80 tot 90 procent lid is van de vakbond.

Connexxion vindt het percentage dat FNV noemt hoog. "We weten niet hoeveel chauffeurs lid zijn, maar 75 procent vond ik al erg hoog. Wij zijn benieuwd hoe groot de stakingsbereidheid is", reageert woordvoerder Lucas Stassen.

'Veel chauffeurs staan achter staking'

Eén van de Connexxion-chauffeurs laat Omroep Zeeland weten dat veel van zijn collega's achter de staking staan. "Er zijn altijd mensen die een andere mening hebben, dat is hun goed recht, maar ik verwacht dat er heel weinig buschauffeurs uitrijden", zei hij.

Buschauffeur Wim de Hamer staakt vandaag ook en verruilde zijn bus vanochtend voor de kantine van het vervoersbedrijf. "Het is wel vreemd, want je doet niet het werk wat je normaal doet." De Hamer maakt de hoge werkdruk dagelijks mee. "De rijtijden worden steeds krapper en de diensten voller." Het gevolg daarvan is volgens De Hamer dat chauffeurs steeds harder gaan rijden om toch nog op tijd te komen.

Interview Wim de Hamer

Het is nog onduidelijk hoeveel en welke bussen wel of niet rijden. Connexxion vergelijkt de situatie met de sneeuw. "Als het hard gaat sneeuwen, kan je op een punt komen dat het geen zin heeft om verder te rijden. Dat is morgen ook zo. Als de boel zo ontregeld is, kan je beter zeggen: we stoppen ermee."

