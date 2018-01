Parkietenhok Zierikzee waait kapot; vogels gevlogen

De parkieten van Cynthia Hanse uit Zierikzee zijn vermist (foto: Cynthia Hanse)

"Er is niets wat we hadden kunnen doen om dit te kunnen voorkomen", vertelt de Zierikzeese. "Toen we er achter kwamen wat er was gebeurd, was het al te laat. Ik vind het zo vervelend voor de vogels, die zijn waarschijnlijk helemaal gedesoriënteerd ergens anders terecht gekomen."

Parkieten vermist door storm

Op Facebook doet Hanse een oproep. In Zierikzee gaan mensen op zoek. Maar na een volle dag speuren is er nog geen spoor te bekennen van de kwetterende vogels. Hanse: "Ik probeer hoop te houden dat ze nog gevonden worden, maar misschien zijn ze wel verder weg dan we denken." De vogeltjes zijn voor hun voedsel afhankelijk van Hanse, dus ze hoopt dat ze snel gevonden worden. "Het liefste heb ik ze zo snel mogelijk thuis."