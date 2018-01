Zeeland wordt wakker: stakende chauffeurs en vuurwerkoverlast

Een bus van Connexxion op de Stationsbrug van Middelburg (foto: Alfenaar / Flickr CC BY-SA 2.0)

Staking buschauffeurs

Rijdt de bus vandaag wel of niet? Een deel van de buschauffeurs in onze provincie legt vandaag het werk neer. Ze staken omdat ze meer loon willen en een lagere werkdruk. Het is nog onduidelijk hoeveel chauffeurs meedoen aan de staking. Connexxion kan daarom niet zeggen of en welke lijnen zullen uitvallen.

Lees ook:

1684 meldingen kwamen er dit jaar binnen van vuurwerkoverlast (foto: Omroep Zeeland)

Vuurwerkoverlast

De vuurwerkoverlast in Zeeland heeft de afgelopen jaarwisseling lang geduurd. Het begon al in de week voor Kerstmis en het duurde tot en met gisteren. Dat blijkt uit de 1684 meldingen vanuit Zeeland die zijn binnengekomen bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast van GroenLinks.

Lees ook:

Parkieten weg

Het was even schrikken voor Cynthia Hanse uit Zierikzee. Een enorme windvlaag maakte haar wakker in de nacht van dinsdag op woensdag. Ze spoedde zich naar buiten, naar het hok van haar parkieten, maar het kwaad was al geschied: de vogels waren gevlogen.

Lees ook:

Hoge golven slaan tegen de Oranjemolen in Vlissingen (foto: Lou Rison | Verzeeuwigd)

Het weer

Het is vanochtend bewolkt en vanuit het zuidwesten komt er regen. Vanmiddag wordt het droger met misschien ook wat zon. De temperatuur is zacht met maxima van 10 tot 12 graden. Er staat een matige zuidwestenwind en vanmiddag toenemend tot krachtig of hard aan zee.