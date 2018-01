Adwin Hoondert 'gebroken' na tweede etappe Africa Eco Race

(foto: Hoondert Rally Team)

Bandendruk

"Zoveel als ik vandaag heb meegemaakt, heb ik in vier Dakar Rally's nog niet meegemaakt", blikte Hoondert terug na de etappe. De misère bij het rallyteam werd veroorzaakt door problemen met het bandendruksysteem. Dat werkte niet naar behoren waardoor Hoondert na 16 kilometer rijden al met twee lekke banden stond. "De banden stonden op 1 bar, terwijl het systeem aangaf dat er 4 bar druk op stond."

Later in de etappe van 443 kilometer moest het rallyteam ook nog een provisorische reparatie uitvoeren aan de wagen nadat een steun van de intercooler was afgebroken. De kilometers die volgden, gingen ook niet zonder slag of stoot. Het team moest nog drie keer stoppen, omdat een luchtslang telkens van de wagen vloog. "We hebben nogal staan tobben", aldus Hoondert.

Vallen en opstaan

Door alle tegenslag kwam Hoondert pas in het donker aan bij de laatste duinpartij, waarin hij ook nog eens twee keer vast kwam te zitten. Wat de klassering van het rallyteam is na de tweede etappe blijft onduidelijk, omdat er dus geen tijdmeting liep. "Het zal ergens tussen de elf en twaalf uur zijn en rond de veertigste plaats in het gecombineerde klassement van de auto's en trucks", aldus het team.

Het Hoondert Rally Team legt in de Africa Eco Race in totaal twaalf etappes af. Eerst worden er vijf in Marokko gereden en na de rustdag staan zes etappes in Mauritanië en de slotrace in Senegal nog op het programma. De eerste etappe in de race - afgelopen dinsdag - verliep ook niet vlekkeloos voor het team. De wagen werd toen bekogeld met stenen.

