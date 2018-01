Kannibalistische zeehond duikt op vlakbij Zeeland

Deze zeehond werd slachtoffer van kannibalisme. (foto: Zeezoogdieren.org)

Voedzame delen

Vorig jaar werden in totaal vier dode grijze zeehondenpups aangetroffen in de omgeving van de Brouwersdam en Ouddorp. Het laatste beest werd doodgebeten en in 'tweeën getrokken', aldus Jaap van der Hiele van Reddingsteam Zeedieren. De voedzame delen uit het beest, zoals de maag zijn opgegeten. Daarnaast schetst Van der Hiele ook het beeld dat mannetjes zeehonden jonge pups opeten om de concurrentie uit te schakelen. Wanneer de mannetjes willen paren maken ze eerst de pup af om zo bij het vrouwtje te komen.

Op het Schotse eiland May filmde vorig jaar iemand een groep grijze zeehonden die een soortgenoot opat. In 2016 waren er diverse pups aan de Ierse kust die dezelfde verschijnselen vertoonden als op May. "Kennelijk is dat nu ook aan de hand aan de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust", stelt stichting Zeezoogdieren. Van der Hiele heeft geen idee waarom de zeehonden nu ook in Nederland opduiken. "Dat moet worden uitgezocht."

Zowel de eerste als de tweede aangetroffen doodgebeten pup zal voor nader onderzoek worden verzonden naar de dier geneeskundige faculteit te Utrecht voor onderzoek.