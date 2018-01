Maurits Fondse zet favoriete songs op een album

Maurits Fondse - Guide Me

Duizendpoot

De muzikale duizendpoot is actief op een breed muzikaal terrein, van chansons tot musicals. Zo gaat hij dit jaar weer het theater in met The Story of Billy Joel. Dat is allemaal terug te horen op de cd. Maurits: "Het is een mix van energieke piano-popsongs afgewisseld met sfeervolle ballads. Omdat ik van veel stijlen hou, is ook deze CD een mix van diverse invloeden."

Maurits begeleidt zichzelf op piano en krijgt steun van Reyer Zwart (bas) en Rowin Tettero (drums). Op twee tracks bespeelt Hermine Deurloo de mondharmonica.

Maurits groeide op in een muzikaal Thools gezin. Hij studeerde ooit af als Bedrijfskundig Econoom, maar koos voor een bestaan als musicus. Hij is een veelgevraagd begeleider van zangers, zangeressen en is werkzaam voor vele bands. Sinds 2013 is hij de vast pianist in de band van Freek de Jonge. Daarnaast vormt hij een duo met zangeres Britta Maria, met wie hij een cd opnam met werk van Serge Gainsbourg.