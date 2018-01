'Beton kerncentrale Doel 3 slecht onderhouden'

Oude molen naast de kerncentrale van Doel (foto: Walter Maas uit Sas van Gent)

Bewapening zichtbaar

In september werd Doel 3 stilgelegd voor een langdurig onderhoud, de centrale gaat pas in april 2018 weer in bedrijf. De stillegging had te maken met betondegradatie van een bunker in het niet-nucleaire gedeelte. Uit het rapport dat Le Soir in handen heeft, blijkt dat een deel van de bewapening van het beton zichtbaar is in drie van de kamers van de bunker.

Le Soir schrijft dat het FANC Electrabel een gebrek aan onderhoud verwijt. "De beschadiging van het beton moet aangepakt worden door de exploitant, die voldoende controles moet uitvoeren in de betrokken gebouwen en indien nodig renovatie- of reparatiewerkzaamheden moet uitvoeren. Dat is onvoldoende gebeurd", aldus het FANC.

Lees ook: