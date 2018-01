Drone gaat schade Dikke Toren bekijken, omgeving blijft afgezet

De afgebroken pinakel ligt in het gras naast de toren. (foto: Omroep Zeeland)

Het gebied rondom de markante toren blijft voorlopig afgezet. Stichting Monumentenbezit, eigenaar van de toren, voert maandag het eerste onderzoek uit. De eerste inventarisatie gebeurt met een drone, omdat een hoogwerker regelen langer duurt. Later wordt een hoogwerker ingezet om de loszittende pinakel te verwijderen. Ook de andere pinakels worden dan geïnspecteerd.

Regulier onderhoud

Het terugplaatsen van het afgebroken stuk is een kostbare aangelegenheid. De pinakels worden niet meteen hersteld, deze operatie wordt meegenomen in het reguliere onderhoud, waar de stichting een subsidie voor krijgt van het Rijk. Dit onderhoud staat later dit jaar of volgend jaar gepland. Tot die tijd zal de Dikke Toren het zonder de twee pinakels moeten doen.