Van dijkwerker tot internationaal scharenslijper

En zo is het gekomen: Ariëns vrouw Mirjam was hondentrimster en gebruikte daarvoor uiteraard scharen. Ariën sleep in z'n vrije tijd wel eens een zakmes. "Op een gegeven moment waren de scharen van Mirjam bot en heb ik aangeboden om ze te slijpen. Dat was het begin."

Opleiding in Amerika

Ariën kocht vervolgens een slijpmachine en het stel begon voor zichzelf. Ze wilden ook scharen gaan verkopen en kwamen in aanraking met Sensei, een toonaangevend merk op het gebied van scharen. Mirjam: "Ariën werd toen al vrij snel uitgenodigd om in Amerika een opleiding te volgen om deze scharen te mogen slijpen."

We worden door sommige mensen gezien als zigeuners. Alsof we langs de deuren gaan om messen en scharen te slijpen, hahaha." Mirjam van Oord, scharenslijper

Omdat Ariën autistisch is heeft hij een aantal bijzondere kwaliteiten. Hij is gestructureerd, ontzettend nauwkeurig, heel geconcentreerd en gefocust en hij vertoont kopieergedrag. De mensen van Sensei waren dan ook direct onder de indruk van zijn slijpkwaliteiten.

Hij mag zichzelf 'master sharpener' noemen

Ariën slaagde cum laude en mag zichzelf nu 'master sharpener' noemen. Hij is momenteel de enige slijper in Europa die de scharen van Sensei mag slijpen. Zijn vrouw is het vak inmiddels ook aan het leren. Met z'n tweetjes runnen ze hun eigen scharenslijpbedrijf en dat gaat goed. Ariën richt zich op de scharen en Mirjam op de scheerkoppen van tondeuses.

De scharen die Ariën en Mirjam slijpen, komen uit heel Europa. Elke dag staat de pakketdienst wel weer aan de deur om pakjes met botte scharen af te leveren. Mirjam: "Eric, één van de pakketbezorgers, heeft zelfs een sleutel en zet de pakketjes gewoon in de gang. Dan hoeft hij niet elke keer aan te bellen."

Vooroordelen

Mirjam en Ariën merken dat sommige mensen een vooroordeel hebben over hun beroep. Mirjam: "Als Ariën op een feestje vertelt dat hij scharenslijper is, wordt hij vaak voor zigeuner aangezien. Alsof we langs de deuren gaan om messen en scharen te slijpen, hahaha."

De scharen worden vanuit heel Europa naar Ariën en Mirjam gestuurd. (foto: Omroep Zeeland)

Ze zien de toekomst rooskleurig in. Ariën: "We zijn nu drie jaar bezig en het gaat erg goed. We krijgen het steeds drukker met ons bedrijfje. En dan heb ik het niet alleen over het slijpen, ook de andere onderdelen van ons bedrijf lopen goed." Naast het slijpen zijn ze inmiddels ook importeur van het scharenmerk en verkopen ze scharen. Daarnaast geven ze demonstraties op beurzen en daarvoor moeten ze regelmatig naar het buitenland, zoals Amerika, Engeland, Japan en Dubai.

scharenslijper Ariën van Oord aan het werk in z'n atelier (foto: Omroep Zeeland)

Uitbreiden is geen optie

Maar aan uitbreiden of verhuizen naar een groter kantoorpand moeten ze niet denken. Mirjam: "Ons atelier is in de kelder, dus hoeven we met niemand rekening te houden. Willen we eerst uitslapen en wat later beginnen, dan kan dat. Ik kan tussendoor makkelijk even boodschappen doen, koken of stofzuigen. En we hoeven ook niets te regelen voor onze hondjes, dus wat wil je nog meer? Neehoor, we blijven gewoon hier in ons eigen huis in Zierikzee."