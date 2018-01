Slachtoffer misbruik: 'Mijn kindertijd is van me afgepakt'

Rechter in de rechtbank (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Beide zussen zeggen jarenlang thuis te zijn misbruikt en gemeenschap te hebben gehad met hun vader in Aardenburg. Dat zou tussen juli 1981 en juni 1988 zijn geweest. Het misbruik zou bij de jongste dochter begonnen zijn toen ze vijf jaar was en uiteindelijk tot haar vijftiende hebben geduurd. Strafrechtelijk kan echter alleen het misbruik tot haar twaalfde worden vervolgd.

Verjaard

Slechts één aangifte kan worden gebruikt in deze zaak, omdat de aangifte van de oudste dochter verjaard is. Toch wilden beide zussen in 2016 verklaringen afleggen bij de politie.

Sinds 1 april 2013 kunnen ernstige seksuele misdrijven tegen kinderen met een straf van 8 jaar niet meer verjaren. Zo geldt geen verjaringstermijn meer voor verkrachting, aanranding en voor gemeenschap met kinderen onder de 16 jaar. De verjaringstermijn geldt niet alleen voor ernstige zedenmisdrijven die na 1 april 2013 zijn gepleegd. Maar ook voor misdrijven die op dat moment nog niet zijn verjaard.

In de rechtbank waren de vader en de zussen met hun beide partners aanwezig. De moeder was er niet bij. De man werd door de rechter geconfronteerd met de verklaring van de jongste zus. Zodra er details werden besproken beriep de man zich op zijn zwijgrecht.

Op verkeerde plekken aangeraakt

De rechter legde de vader zijn eerdere verklaring in 2016 bij de rechter commissaris voor, waarin hij toegaf met de meisjes gedoucht te hebben toen ze klein waren en ze 'wellicht op verkeerde plekken zou hebben aangeraakt'. Dat kon de man zich in eerste instantie niet meer herinneren. Later kwam hij daarop terug door te zeggen: "Als je tegenwoordig maar ergens aanraakt is het al fout."

Onaangedaan

Een van de rechters vroeg aan de verdachte wat hij van de slachtofferverklaring van zijn dochter vond, waarop de man zei niet te kunnen reageren omdat hij niets gelezen had. "U toont weinig emotie en compassie." De vader antwoordde: "Ik hoor dit voor het eerst. Daar had ze veel eerder mee moeten komen."

Het misbruik zou meerdere keren per week zijn geweest. "Onwaarschijnlijk", zei advocaat Bakkum van de verdachte vader. "Dan zou mijn cliënt wel heel vaak per week seks hebben gehad, want hij had ook nog zijn vrouw." Daarnaast begreep hij niet waarom de zussen zo lang hadden gewacht met hun aangifte en dat nooit verder iemand iets van het misbruik heeft gemerkt, ook de moeder niet.

Ik voelde mij nog jaren loyaal aan mijn vader, al begrijp ik dat niet." Slachtoffer misbruik

De officier van justitie antwoordde dat de zussen het gewoon niet eerder konden vertellen. Dat bleek ook uit de voorgelezen slachtofferverklaring. "Er is jarenlang niet over gesproken door mij, maar ik kreeg wel steeds meer last van het misbruik in het dagelijkse functioneren. Ik voelde mij nog jaren loyaal aan mijn vader, al begrijp ik dat niet. Ik kon het gewoon niet meer voor me houden en heb toen contact gezocht met mijn zus. Samen hebben we besloten aangifte te doen."

Naast de strafeis van drie jaar onvoorwaardelijk werd een geldbedrag van in totaal bijna 16.000 euro geëist voor materiële en immateriële schade. De uitspraak is op 18 januari.