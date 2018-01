Bewoner blust keukenbrand in Vlissingen

De brand brak uit in het appartement boven een Vlissingse snackbar. (foto: HV Zeeland)

Het vuur brak aan het begin van de middag uit op de eerste verdieping, boven snackbar Istanbul. De brandweer rukte uit met twee blusvoertuigen en een ladderwagen. Na aankomst van de brandweer, bleek dat de bewoner de brand zelf al had geblust met een poederblusser.

De brandweer heeft de brand vervolgens afgeblust en de kat van de bewoner in veiligheid gebracht. Niemand raakte gewond. Er is wel rook- en roetschade in de keuken en het appartement.