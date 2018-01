Buschauffeur in luier: 'We hebben niet eens tijd om te plassen'

Net als op andere plaatsen in Zeeland kwamen in Terneuzen stakende chauffeurs samen bij de busremise. Er was gebak, een bakje koffie en buiten lagen de hamburgers op de barbecue.

Kiezen tussen boterham en toilet

"We moeten wel een beetje voor onszelf zorgen", aldus buschauffeur Wim de Hamer. "Het is voor het eerst dat we staken. Nog redelijk ludiek, maar met een serieuze ondertoon." Chauffeurs klagen over het gebrek aan pauze door korte aansluitingen. Pauzes zijn er twee keer per dag, duren een kwartier en dan moet er gekozen worden tussen een boterham of een bezoek aan het toilet.

Ik wil niet zeiken, maar fatsoenlijk kunnen plassen." Slogan van de buschauffeurs in Terneuzen

In Zeeuws-Vlaanderen staken er vandaag zo'n veertig buschauffeurs. Dertig bussen bleven in de remise. 's Ochtends reden er nog enkele bussen, maar die werden volgens de Hamer uit veiligheidsredenen door Connexxion teruggeroepen. "Als passagiers lang hebben moeten wachten op een bus en er komt er dan weer één, dan kunnen ze agressief reageren."

Sommige vrijwillige buschauffeurs reden wel. Zo reden er kleine busjes vanaf het station in Goes naar ziekenhuis ADRZ. De gewone lijnbussen rijden vooralsnog helemaal niet en het ziet er naar uit dat die vandaag ook niet meer zullen rijden.

