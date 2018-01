Delta start met interactieve televisie. (foto: Omroep Zeeland)

Interactieve televisie is niet nieuw. Abonnees van bijvoorbeeld KPN, Telfort en XS4ALL maken al langer gebruik van de toepassing. "Dat klopt", geeft Joost Jiskoot, productmanager tv van DELTA, aan. "Het kijkgedrag verandert, wij willen graag mee in de klantbeleving en daarin een oplossing bieden."

We zijn een paar jaar geleden al begonnen met interactieve tv-mogelijkheden aan te bieden via de DELTA TV-app. Vandaag komen we met een ontvanger waarmee je ook op tv die functies kan gebruiken."

Delta aan de interactieve tv

DELTA is van plan om de dienst verder uit te breiden. Zo is teletekst kijken via interactieve tv nu nog niet mogelijk. "Teletekst is nog een feature die erbij gaat komen", vertelt Jiskoot. "Dat is een toepassing waar we nog mee bezig zijn. We blijven doorontwikkelen op dit platform, dus er zullen zeker de komende maanden nog allerlei features bijkomen." Via je gewone televisie kan je teletekst wel bekijken.