Auto over de kop in Hulst: één dode

Het ongeval gebeurde rond 14.30 uur. De automobilist raakte door onbekende oorzaak de controle kwijt en sloeg meerdere keren over de kop, schrijft HV Zeeland. De auto kwam op z'n kop in de sloot terecht.

Traumateam

Twee ambulances en de brandweer werden opgeroepen na het ongeval. Ook is een traumateam uit België ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is in een ambulance gelegd, maar de hulpdiensten konden niets meer doen.

Op dit moment is er nog een onderzoek gaande. Meer bijzonderheden zijn nog niet bekend.