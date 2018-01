Jaarwisseling met minder comazuipers

Een geval van alcoholvergiftiging in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Daarnaast werden er op de spoedeisende hulp van het ADRZ nog eens zes personen behandeld voor verwonding(en) als gevolg van vuurwerk. Bij de vorige jaarwisseling waren het er ook zes, maar toen anders verdeeld over de provincie: vijf in Zeeuws-Vlaanderen en slechts één in Goes. Maar bij de afgelopen jaarwisseling was het rustig bij Zorgsaam in Terneuzen, niet één persoon kwam er terecht als gevolg van vuurwerk of overmatig drinken.

Landelijk

In heel Nederland zijn de afgelopen jaarwisseling 434 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld op de spoedeisende hulp, 38 minder dan vorig jaar. Daarmee wordt de dalende tendens van de afgelopen jaren doorgezet. Want vier jaar terug waren er nog zo'n 700 vuurwerkslachtoffers.

Het aantal slachtoffers onder de vijftien steeg landelijk wel flink: van 99 vorig jaar naar 119 dit jaar. Twaalf kinderen liepen letsel op doordat zij vuurwerk gevonden hadden. In Zeeland was er niet één slachtoffer onder de vijftien.