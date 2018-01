Hoe een nieuwe vloer de Aardenburgse kerk flexibel maakt

Het voorste deel van de kerkbanken heeft plaatsgemaakt voor stoelen. (foto: Omroep Zeeland)

Hoewel het klussen maar een paar weken in beslag nam, heeft het een paar jaar geduurd voor het plan is uitgevoerd. "We zijn er blij mee", vertelt Ronald van Quekelberge. Hij is voorzitter van de parochiekerncommissie. "Doordat we een deel van de banken hebben verwijderd, is meer ruimte ontstaan, die we nu anders in kunnen zetten."

Ronald van Quekelenberg over de nieuwe inrichting van de kerk

Die ruimte kan benut worden door stoelen in verschillende opstellingen te zetten. "Daarmee is het flexibeler geworden. We hebben nu meer plek voor bijvoorbeeld concerten." Een ander voordeel is volgens Van Quekelberge dat de mensen nu vooraan komen zitten in de kerk. "Vroeger ging iedereen op de achterste bank zitten. Nu kan iedereen vooraan op een stoel zitten. Dat is meteen ook knusser en intiemer."

De stoelen zijn overigens niet nieuw, maar zijn overgenomen van een kerk in Breda.