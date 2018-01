Dennis de Nooijer nieuwe trainer Hoek

De komst van De Nooijer is vanavond bekendgemaakt bij de spelersgroep en technische staf van Hoek. De leden van club werden tijdens de Nieuwjaarsreceptie geïnformeerd.

De Nooijer wilde graag een stap hogerop. "Vorig jaar kon ik trainer van Halsteren worden, maar dat heb ik niet gedaan. In de hoop dat dit zich zou aandienen. Ik moet zeggen dat ik er aan toe ben om op een hoger niveau te werken."

De Nooijer volgt na de zomer Jannes Tant. De komende periode gaan Hoek en De Nooijer de selectie voor volgend seizoen invullen. "Ik wil graag inspraak hebben in de samenstelling van de selectie." De club en trainer hebben al een lijstje gemaakt met mogelijke versterkingen. "Ik hoop dat we van Hoek een soort Zeeuwse Elftal kunnen maken. Dat betekent dat talentvolle Zeeuwse voetballers voor de club gaan spelen of jongens die misschien terugkeren naar Zeeland. Samen met de goede Belgische spelers erbij zou dat een mooie mix zijn."

Dennis de Nooijer

trainerspaspoort 2017-2018 Zeelandia Middelburg en FC Dordrecht (spitsentrainer) 2016-2017 Philippine en Telstar (assistent-trainer) 2015-2016 Philippine en FC Dordrecht (jeugd) 2014-2015 FC Twente (jeugd) 2013-2014 JVOZ (jeugd) 2012-2013 JVOZ (jeugd)

2011-2012 RCS en JVOZ (jeugd) 2010-2011 Walcheren en JVOZ (jeugd) 2009-2010 JVOZ (jeugd) 2008-2009 JVOZ (jeugd) 2007-2008 JVOZ (jeugd) 2006-2007 Zaamslag en JVOZ (jeugd) 2005-2006 Zaamslag en JVOZ (jeugd)

Hoek is met De Nooijer een éénjarig contract overeengekomen met de intentie om langer met elkaar te werken. "Dennis voldoet aan ons profiel. Dat betekent dat hij kenner van de voetbalmarkt is, tactisch sterk is, een goed voetbalinzicht heeft en dat hij discipline heeft", legt voorzitter Art van der Staal uit.

Van der Staal heeft De Nooijer benaderd. "Ik wist dat Dennis wel interesse had om bij Hoek aan de slag te gaan. Wij hebben een paar keer met elkaar gesproken en dat klikte goed." De keuze voor De Nooijer is volgens Van der Staal gemaakt op 'gevoel, vertrouwen en voetbalkennis.' De voorzitter denkt dat De Nooijer bij de club past. "Dennis is een voetbaldier en dat zijn wij uiteindelijk ook."

De ambities bij Hoek blijven onveranderd. De club wil naar de Derde Divisie toe.

Hoek wordt voor De Nooijer zijn zesde club als hoofdtrainer in het amateurvoetbal. Eerder was hij actief bij Zaamslag, Walcheren, RCS, Philippine en nu dus bij Zeelandia Middelburg.

Het is nog niet duidelijk of De Nooijer zijn werkzaamheden bij Hoek gaat combineren met zijn huidige club Zeelandia Middelburg. "Dat ligt aan Zeelandia Middelburg. Ik heb aangegeven dat ik twee clubs kan doen", aldus De Nooijer.

