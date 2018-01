'Bedrijf achter getijdencentrale Oosterschelde krijgt uitstel van betaling'

Tocardo test turbines getijdencentrale (foto: Omroep Zeeland)

De financiële problemen bij Tocardo zijn onder meer ontstaan door problemen met grootaandeelhouders. Zo nam in 2012 het offshorebedrijf Huisman uit Schiedam een groot belang in het bedrijf. Die werden in 2016 weer afgestoten toen bleek dat de ontwikkelingskosten van de turbines veel hoger uitvielen.

46 procent van de aandelen werd overgenomen door de Canadese Tribute Resources. Die maakte deze zomer ook bekend de rest van de aandelen over te willen nemen, maar die deal ging niet door.

Tegenslagen

"Wij zijn er met Tribute, die ons ook financieel zou ondersteunen, uiteindelijk niet uitgekomen. Dat is een van de redenen dat we nu in deze situatie zitten", zegt directeur Hans van Breugel van Tocardo tegen RTL Z. Daarnaast was er een tegenslag met obligatieleningen.

Tocardo heeft niet meer genoeg geld om verder te gaan. Daarom zoekt het investeerders die geld willen pompen in het bedrijf, zodat een doorstart kan worden gemaakt.