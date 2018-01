Deel dit artikel:











Verdachte woningoverval ook verdacht van poging tot doodslag

De opgepakte 27-jarige man uit Terneuzen die betrokken was bij de woningoverval op een boerderij in Breskens blijft nog drie maanden vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie wordt de man ook verdacht van poging tot doodslag. Hij reed samen met zijn nog voortvluchtige kameraad in op twee agenten en schoot ook op hen.

Politieauto's op de Slikkenburgseweg in Breskens (foto: HV Zeeland) De overval op een boerderij gebeurde op 20 december in de avonduren aan de Slikkenburgseweg in Breskens. Een gezin met twee kinderen werden bedreigd met een vuurwapen. Eén van de slachtoffers wist toch de politie te bellen. Toen die arriveerde probeerden de overvallers te vluchten. Daarbij werd over en weer geschoten en raakte de Terneuzenaar gewond. Zijn compagnon wist te ontkomen en is nog steeds voortvluchtig. De Terneuzenaar zit nog vast. Op 19 maart moet hij zich verantwoorden voor de rechter. Lees ook: Politie lost schoten bij woningoverval Breskens, twee gewonden

Man van 27 uit Terneuzen vast voor gewapende overval, tweede verdachte spoorloos