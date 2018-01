Akkoord Thermphos-kosten ondertekend

Thermphos in Vlissingen-Oost, gezien vanaf Ritthem (foto: Omroep Zeeland)

Miljoenen

Dat houdt in dat Rijk, Zeeland Seaports en de Provincie evenveel betalen voor de kosten voor de sanering van het Thermphos-terrein in Vlissingen-Oost. De totale kosten worden geraamd op 83 miljoen euro.

Afspraken

De commissie-Samsom bracht in augustus vorig jaar een advies uit over het vervolg van de sanering van Thermphos. Een belangrijk onderdeel daarin was het vastleggen van de financiële afspraken voor de sanering van het Thermphos-terrein in een overeenkomst tussen Rijk, Zeeland Seaports en de Provincie. Kort daarna gingen de drie partijen akkoord met de aanbevelingen van Samsom. Nu hebben ze die overeenkomst ondertekend.