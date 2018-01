Zesde plek voor Hoondert beste klassering tot nu toe

Adwin Hoondert (foto: Omroep Zeeland)

Hoondert herstelde zich goed van de mindere etappe op woensdag waarin hij veel pech had, maar ook vandaag kampte hij met pech. Het bandendruksysteem van de truck werkte nog niet goed en Hoondert belandde in een greppel. Verder verliep de etappe van Agdal naar Assa in Marokko (400 kilometer) goed.

Door de pech van woensdag moest Hoondert achteraan starten. Dat betekende dat hij in het eerste gedeelte van de etappe de langzamere deelnemers kon inhalen. Doordat één deelnemer niet wilde wijken tijdens een inhaalmanoeuvre van Hoondert, belandde de truck van de Bevelandse rallycoureur in de greppel.

De Africa ECO Race is een rally voor auto's, trucks en motoren van Monaco naar Senegal. De wedstrijd duurt tot en met zondag 14 januari en voert de deelnemers door Marokko, Mauritanië en Senegal. De finish is in Dakar. Er worden twaalf etappes gereden met een totale afstand van zesduizend kilometer. De wedstrijd wordt gereden over het oorspronkelijke parcours van de Dakar Rally.

Uiteindelijk eindigde Hoondert op de zesde plaats in de daguitslag met een achterstand van anderhalf uur op etappewinnaar Gerard de Rooy. In het algemeen klassement staat Hoondert op de tiende plaats op bijna zeven uur achterstand van klassementsleider De Rooy.