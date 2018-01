Zo houd je je goede voornemens wél vol: 'Gewoon naar de sportschool gaan'

Begeleiding

Volgens deskundige André Aleman, hoogleraar neuropsychologie bij het UMCG in Groningen, heeft acht op de tien Nederlands goede voornemens. Slechts één op de zes houdt de ingezette nieuwe leefstijl ook vast en weet het doel te behalen. "Daar schrik ik van", aldus Rob Kluwen, eigenaar van sportschool Focus Fit in Goes. "Ik kan alleen maar praten over wat ik hier in de sportschool zie. Daar is het aantal uitvallers een stuk lager, maar daar doen we ook veel aan. Bijvoorbeeld door middel van persoonlijke aandacht en begeleiding."

Rob Kluwen houdt nieuwe leden gemotiveerd door ze persoonlijke aandacht te geven (foto: Omroep Zeeland)

'Je kunt op de bank gaan zitten, maar dit is ook lekker'

Na een uurtje spinning stappen twaalf bezwete sporters van de fietsen af. "Het is echt heerlijk, even het hoofd leeg maken", zegt een blij ogende spinner. Op de vraag of hij niet liever op de bank had gezeten met zijn voeten omhoog na een dag werken zegt een ander: "Ja, dat had gekund. Het draait om keuzes maken. Maar ik voel me zo goed na het sporten, dat is het helemaal waard! En zo meteen als ik thuiskom kan ik nog steeds mijn voeten omhoog doen.."