Zeeland wordt wakker: viaducten, Thermphos en voornemens

De drie viaducten die de kruising in de Sloeweg vervangen (foto: Provincie Zeeland)

Drie viaducten

De bouw van de drie viaducten op de kruising van de Sloeweg (N62) met de Westerscheldetunnelweg begint maandag. Er wordt dan begonnen met de voorbereidende werkzaamheden op de bouwlocatie.

Saneringswerkzaamheden op het terrein van Thermphos (foto: Omroep Zeeland)

Thermphos

De Provincie Zeeland, Zeeland Seaports en het Rijk hebben de al eerder afgesloten financiële overeenkomst voor de sanering van Thermphos ondertekend. Daarmee geven ze officieel aan zich te kunnen vinden in het advies van de commissie-Samsom.

Tijdens de spinning-les worden sporters fit en kunnen ze hun hoofd leegmaken (foto: Omroep Zeeland)

Goede voornemens

Waar de één vol goede moed probeert door te bijten, heeft de ander al na twee dagen proberen opgegeven. Goede voornemens: ze worden met de beste bedoelingen gemaakt, maar niet altijd afgemaakt. In de sportschool in Goes proberen ze mensen gemotiveerd te houden.

Dennis de Nooijer (foto: Omroep Zeeland)

Nieuwe trainer

Dennis de Nooijer uit Vlissingen volgt Jannes Tant op als trainer van zaterdag hoofdklasser Hoek. De club is met een oud-prof een contract voor één seizoen overeengekomen, dat komende zomer ingaat. De Nooijer (48) is nu nog trainer van zondag tweedeklasser Zeelandia Middelburg.

Storm op de Westerschelde (foto: Pieter Kole | Verzeeuwigd)

Het weer

Vandaag is het nog wisselvallig met wolkenvelden, een paar buien maar soms ook even ruimte voor de zon. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig, aan zee af en toe krachtig. Het is maximaal 8 tot 9 graden. Vannacht wordt het rustig weer en gaat het afkoelen naar 2 tot 4 graden.