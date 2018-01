Deel dit artikel:











In brand gevlogen vrachtauto op A4 zorgt voor vertraging

Op de A4 net buiten Zeeland bij Bergen op Zoom is een oplegger van een vrachtauto in brand gevlogen. De weg is daarom tussen de afrit Tholen en Zoomland in beide richtingen afgesloten. Verkeer richting Rotterdam en Antwerpen kan het beste omrijden via Breda.

Vrachtwagen in brand op de A4. (foto: Daphne Wansink) Frituurvet De melding van de brandende vrachtauto, die frituurvet vervoerde, kwam rond 04.00 uur. Het vet en bluswater is bij knooppunt Zoomland op de rijbaan terechtgekomen, waardoor beide richtingen zijn afgesloten. De vrachtauto was om 07.15 uur uitgebrand. Het nablussen en schoonmaken van het wegdek neemt nog uren in beslag. De afsluiting in beide richting duurt tot vanmiddag 13.00 uur, meldt de ANWB.