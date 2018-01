Dit is de man die beslist wanneer de kering dicht moet

Bij de sluiting van 3 januari was Eric Mostert de voorzitter van het beslisteam, ook wel de beslisser genoemd. Hij kijkt terug op een lange, maar zeer geslaagde dag. Met 29 sluitingen sinds 1986 blijft een sluitingsdag bijzonder volgens Mostert. "Als je een keer in de week mag voetballen is dat leuk, maar als je een keer in de vier jaar een WK mag spelen is dat een stuk leuker."

Alarm voor hoog water

Tien uur voor de waterstand van 3 meter boven NAP bij de kering wordt bereikt, gaat er een alarm af bij de leden van het beslisteam. De zes leden moeten dan naar de kering komen voor een bespreking in het Topshuis op Neeltje Jans. Dan wordt de eerste keer overlegd of de kering dicht moet.

In dat team zitten een hydroloog die specialist is op het gebied van water en wind, twee technisch specialisten van de kering, een ontwerpdeskundige, een notulist en de beslisser. Samen bestuderen ze de voorspellingen en hakken ze de knoop door of de kering moet sluiten.

De schuiven van de Oosterscheldekering werden op 3 januari gesloten (foto: Omroep Zeeland)

De verwachte waterstand bij Stavenisse is belangrijk

Het belangrijkste punt voor het beslisteam is niet zo zeer de waterhoogte bij de kering zelf, maar de waterstand in de Oosterschelde. Als belangrijkste meetpunt wordt de lijn tussen Stavenisse en Wemeldinge gebruikt.

De experts willen niet dat het water boven 1 meter boven NAP uitkomt op dat punt. Bij de laatste sluiting steeg het water tot 95 centimeter boven NAP, tot tevredenheid van Mostert. Het is volgens hem een sport om zo dicht mogelijk bij die 1 meter grens te komen.

Hij kijkt dan ook tevreden terug. "Ik denk dat we naar de rest van de wereld een mooi plaatje neerzetten dat wij water goed beheren", aldus Mostert.

Feiten over het sluiten van de kering -De kering bestaat uit 62 schuiven.

-De kering is nodig voor de bescherming van de Oosterschelde. Daar zijn de dijken acht meter hoog. Ter vergelijking: de dijken rond de Westerschelde zijn twaalf meter hoog.

-Sinds 1986 is de kering 29 keer gesloten.

-Sinds 2000 is dat zeven keer gebeurd.

-Het sluiten en openen van de kering gebruikt net zo veel energie als een stad als Middelburg.

-Het duurt een kleine anderhalf uur om de kering te sluiten.

-Generatoren in het Topshuis leveren de benodigde stroom.

-Als de generatoren niet werken is er ook een aansluiting op het elektriciteitsnet. Als dat gebruikt wordt ziet de omgeving hun lampen even afzwakken.

-De kering is in totaal 29 keer gesloten. 27 keer was dat voor storm. 2 keer werd de kering gesloten om de gevolgen van zware regenval op te vangen. Op die manier kon de Oosterschelde dat extra water aan.

