Notoire overlastgever opgepakt bij station Arnemuiden

Politieauto (foto: Omroep Zeeland)

Meerdere meldingen

De man had de afgelopen tijd verschillende keren voor overlast gezorgd, maar wist telkens aan de politie te ontkomen, tot afgelopen nacht. Een wijkagent was in de buurt en hoorde de verdachte schreeuwen op het perron. Toen de agent dichterbij kwam, werd hij verschillende keren door de overlastgever bedreigd.

Toen de verdachte niet meewerkte, werd hij gepepperd. Andere agenten waren snel ter plaatse om de man over te brengen naar cellencomplex Torentijd.