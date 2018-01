Bedrijf achter getijdencentrale Oosterscheldekering erkent financiële problemen

Getijdencentrale Oosterschelde (foto: Omroep Zeeland)

Volgens een verklaring van het bedrijf heeft het bestuur van Tocardo de afgelopen maanden geprobeerd om meer geld binnen te halen. Het bedrijf was naar eigen zeggen in een vergevorderd stadium om de krachten te bundelen met de groot-aandeelhouder in Canada, waarbij zij Tocardo financieel zouden steunen. Maar dat is niet gelukt. Ook pogingen om op een andere manier aan meer geld te komen, zijn niet gelukt.

Niet te voorkomen

Volgens Tocardo zijn de gesprekken met de aandeelhouder en eventuele andere financiers nog gaande, en is overeenstemming nog steeds mogelijk. "Maar de ontwikkeling van de liquiditeitspositie van Tocardo heeft ertoe geleid dat het niet meer mogelijk is gebleken om surseance van betaling te voorkomen." Samen met de bewindvoerder worden de komende dagen de diverse toekomstscenario's voor het bedrijf onderzocht, 'waarbij het continueren van de projecten van Tocardo als uitgangspunt genomen wordt'.

Turbines getijdencentrale (foto: Omroep Zeeland)

Tocardo is een Nederlandse pionier op het gebied van getijdenstroomtechnologie. In 1999 is het bedrijf begonnen met onderzoek naar de mogelijkheden van getijdenstroom.

Het bedrijf heeft in 2005 het eerste prototype getest, gevolgd door installatie van de eerste testturbine in 2008. De stroming in zeewater, veroorzaakt door de verandering in het getij, wordt gebruikt om getijdenturbines (onderwaterwindmolens) te laten draaien om zo stroom op te wekken.

Steun nodig

Volgens Hans van Breugel, oprichter en directeur van Tocardo, is er meer steun vanuit de regering en vanuit nieuwe investeerders nodig voor de getijdencentrales. "Alleen dan kunnen wij onze voorsprong behouden en deze technologie wereldwijd vermarkten. Met de juiste steun kan Nederland de technologische voorsprong in het opwekken van groene energie uit getij behouden."

