Beschonken bestuurders raken rijbewijs kwijt op Schouwen

Alcoholcontrole (foto: Omroep Zeeland)

Op de brommer

Agenten hielden in Zierikzee een 34-jarige man op een bromfiets staande, omdat zijn uitlaat te veel lawaai maakte. Toen de man moest blazen, bleek hij twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken te hebben. Omdat het niet de eerste keer was dat de man met alcohol op achter het stuur zat, is de zaak overgedragen naar het Openbaar Ministerie (OM)

In dezelfde nacht moest ook een 28-jarige bestuurder zijn rijbewijs inleveren. Hij werd betrapt met drie keer te veel alcohol op.