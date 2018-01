De Cloedt is polder kwijt en dat is 'zeer, zeer teleurstellend'

Hans Mieras ziet er aangeslagen uit. Als raadsman van Gery De Cloedt probeert hij al jaren de Hedwigepolder droog te houden. De onteigening, die de Hoge Raad vandaag bekrachtigde, komt dan ook aan als een mokerslag.

Mieras: "Dit is zeer, zeer teleurstellend, temeer omdat een advies van de advocaat-generaal (adviseur Hoge Raad - redactie) ons eigenlijk gelijk gaf. Hij adviseerde dat de onteigening zou worden vernietigd."

Maar het tegendeel gebeurde. De Hoge Raad hield het oordeel van de Rechtbank in Middelburg van 8 juni 2016 in stand. Dat betekent dat de Staat door mag gaan met de onteigening van de Hedwigepolder.

Ook de pachters zullen van hun landerijen af moeten. " Hans Mieras, raadsman Gery De Cloedt

Gery De Cloedt raakt zijn Hedwigepolder definitief kwijt. Dat is niet alleen jammer voor hem, maar ook voor de mensen die er wonen. Toch zal morgen de schop niet de grond ingaan en ook volgende week niet.

Eind 2022 moet de Hedwige zijn ontpolderd. Voor het zover is gaat Mieras door met het voeren van procedures om een goede schadevergoeding voor zijn cliënt te krijgen. Dat kan in de miljoenen lopen.

Niet gehoopt, wel verwacht

Johan Robesin, voorvechter van het eerste uur tegen de ontpoldering en schrijver van het boek 'De Staart van de Walvis, over het gesol met de Hedwigepolder', is niet helemaal verbaasd door de uitspraak van de Hoge Raad. Hij had dit niet gehoopt, maar wel verwacht:

Johan Robesin (foto: Omroep Zeeland)

"Ik heb stellig de indruk dat deze uitspraak, omdat die zo haaks staat op het advies van de advocaat-generaal, te maken heeft met het hand in hand lopen van politiek en rechtspraak. Ik ben ervan overtuigd dat sinds september, toen de advocaat-generaal met dit advies kwam, er een enorm stevige lobby is opgebouwd om tot deze uitspraak gekomen."

Bewijzen voor zijn stelling heeft Robesin overigens niet.

Het is een Nederlandse kwestie

In de Antwerpse haven wordt het besluit van de Hoge Raad in Nederland instemmend ontvangen. Havenwethouder Marc van Peel benadrukt dat de hele ontpoldering vooral een Nederlandse kwestie is. Ook stelt hij dat het Nederland was en niet Vlaanderen dat de verdieping van de Westerschelde in hetzelfde verdrag wilde regelen als de ontpoldering.

De containers aan boord van de containerreus Madrid Maersk in de haven van Antwerpen (foto: Adri van de Wege)

Van Peel zegt over de beslissing van de Hoge Raad: "Het is een goede zaak dat de ontpoldering doorgaat en de onteigening nu definitief is beslecht. Het evenwicht natuur, veiligheid en toegankelijkheid van de Westerschelde waar verschillende partijen bij betrokken waren, is nu ook door de hoogste rechtsorganen in Nederland definitief bevestigd."

Marc van Peel is blij dat de verdieping van de Westerschelde een feit is en hij verwacht dat de werkzaamheden voor de ontpoldering in Zeeuws-Vlaanderen nu echt kunnen beginnen.

