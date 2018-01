Te koop: het mooiste gebouw van Lamswaarde

Het linkerdeel van het voormalig klooster staat te koop. (foto: Omroep Zeeland)

Te koop: klooster in Lamswaarde

Aran van der Meer woont al 42 jaar in het klooster. "Mijn moeder is er verliefd op geworden en ik heb het daarna overgenomen." Nu zijn kinderen het huis uit zijn, is het huis veel te groot worden en wil hij er weg. "Je moet er namelijk ook wel tijd voor hebben om zo'n huis te onderhouden."

Van der Meer weet nog precies hoe het huis er vroeger uitzag. "Op de plek waar ik nu mijn vertoeven heb, zaten zeven nonnen. Die hadden allemaal een klein kamertje op de eerste verdieping. De hoofdzuster en ziekenbroeder zaten aan de overkant." Dat deel hoort overigens niet bij het huis, maar is nu een bed en breakfast.

De tuin van het klooster in Lamswaarde (foto: Spuesens Makelaardij)

Rijksmonument

Het pand is door de jaren heen wel gemoderniseerd, maar er herinnert nog een hoop aan het vroegere klooster. "De vloeren moesten bijvoorbeeld blijven, omdat het een rijksmonument is." Ook het glas-in-lood en de boogdeuren moesten in originele staat blijven.

Het is volgens Van der Meer niet altijd makkelijk om in een rijksmonument te wonen. "Je moet iedere keer als je iets wil veranderen om toestemming vragen aan de overheid." Een voordeel is volgens hem dat onderhoud fiscaal aftrekbaar is.

De vraagprijs voor het huis 375.000. Volgens de huidige eigenaar moet er nog wel in geklust worden, maar is het gebouw heel stevig met dubbele muren.