In 's-Gravenpolder is vrijdagmiddag een automobiliste met haar auto van een dijk gereden en gewond geraakt. (foto: Provicom)

Het ongeluk gebeurde op vrijdagmiddag. De brandweer kwam ter plaatste, maar de vrouw bleek niet bekneld te zitten. Ze is met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.