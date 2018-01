Feestdagen voorbij, maar waar laten we de kerstboom?

In heel wat Zeeuwse plaatsen vindt de komende tijd een kerstboomverbranding plaats. Het concept is bijna overal hetzelfde. Kinderen krijgen een lootje voor iedere kerstboom die ze inleveren en tijdens de verbranding kunnen ze prijzen winnen. Wat ook meestal niet mag ontbreken is warme chocolademelk.

Kerstboomverbrandingen in Zeeland Vrijdag 5 januari: Renesse en Oosterland Zaterdag 6 januari: Burgh-Haamstede, Colijnsplaat, Hoek, Hulst en Biervliet Woensdag 10 januari: Sluis, Zaamslag en Sluiskil Vrijdag 12 januari: Zuiddorpe Zaterdag 13 januari: Brouwershaven

In de gemeente Borsele gaan de kerstbomen niet op de brandstapel, de gemeente versnippert ze en gebruikt de snippers vervolgens in plantsoenen. De bomen worden ingezameld op een aantal centrale punten en kinderen die ze inleveren krijgen per boom 50 cent.

Mee met huisvuil

Vlissingen en Middelburg halen de kerstbomen gewoon op met het huisvuil. In Terneuzen zijn in sommige dorpen kerstboomverbrandingen, maar de gemeente heeft ook een aantal vaste momenten waarop mensen hun boom in kunnen leveren en kans maken op een cadeaubon.

Kinderen leveren kerstbomen af bij de brandstapel in Renesse (foto: Omroep Zeeland)

Staat uw kerstboomverbranding nog niet in het overzicht? Stuur ons een mailtje op nieuws@omroepzeeland.nl of een whatsappje op 06-53 28 98 68.