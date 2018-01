Deel dit artikel:











Beachvolleyballer Boehlé strandt in poulefase World Tour

Het jaar is niet goed begonnen voor beachvolleyballer Dirk Boehlé uit Hulst. Samen met zijn partner Steven van de Velde is hij tijdens het World Tour-toernooi in Den Haag in de poulefase uitgeschakeld.

Boehlé en Van de Velde uitgeschakeld in Den Haag (foto: Twitter @Beachvolleybal) Vandaag verloor het duo van het Amerikaanse koppel Bill Kolinske en Miles Evans in drie sets. De eerste set werd gewonnen door Boehlé en Van de Velde met 24-22. De tweede set ging naar de Amerikanen (17-21), de beslissende derde set werd ook door hen gewonnen met 9-15. Doordat het koppel Boehlé/Van de Velde gisteren al verloor van het Braziliaanse koppel Pedro Solberg/George Souto Maior Wanderley is het na twee partijen uitgeschakeld. Voor Boehlé was het zijn derde keer dat hij speelde op World Tour-niveau. In Rusland kwam hij in oktober tot de kwarfinale, datzelfde resultaat behaalde de Hulstenaar in Aalsmeer.