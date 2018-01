Koopjesjagers slaan slag in Goes

Sommige bezoekers van de binnenstad komen speciaal voor de uitverkoop naar Goes. "Wie weet dat er nog iets tussen zit voor me." Anderen weten niet eens van de traditionele Restanten 3-Daagse. "Dat had ik nog niet eens gezien." Toch is voor het winkelend publiek zo'n korting mooi meegenomen.

Koopjesjagers in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Winkeliers zijn over het algemeen blij met de uitverkoop. Zeker in deze luwe januarimaand zijn deze drie dagen een mooi moment om oude collecties de deur uit te doen en levert het extra klandizie op.

Geen kraampjes meer

Al is niet iedere winkelier enthousiast. Een eigenaar van een kledingwinkel zegt dat het een aantal jaar geleden veel uitbundiger was met voor iedere winkel een kraampje. Het is zonde dat dat er niet meer is.

De Restanten 3-Daagse duurt nog tot en met zaterdag.