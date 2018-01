Bentschap Knook langer bij RCS

John Bentschap Knook (eerste van rechts) verlengt bij RCS (foto: Twitter RCS)

De oud-trainer van onder meer Nieuwland, Serooskerke en De Meeuwen is bezig aan zijn tweede seizoen bij RCS. Vorig seizoen won de club onder leiding van Bentschap Knook een periodetitel, maar strandde het in de nacompetitie. Op dit moment is RCS de nummer twee in de derde klasse A.

Ook assistent-trainer Kees Westerweele blijft een jaar langer aan de club verbonden.