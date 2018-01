Zeeuwse renners Roompot voelen zich ieder jaar sterker worden

Morgen vertrekt de ploeg naar Spanje om zich onder goede weersomstandigheden verder voor te bereiden op het nieuwe seizoen. De uit Middelburg afkomstige Van der Lijke heeft tot nu toe al goede trainingsweken achter de rug, in tegenstelling tot Van Goethem. De renner uit Philippine heeft nog wat knieklachten als gevolg van een valpartij in december.

Zeeuwse renners Roompot voelen zich sterker worden (foto: Omroep Zeeland)

Beide renners hopen de lijn van vorig seizoen door te trekken. "Ik ben toen toch weer een paar procent beter geworden", zegt Van Goethem. "Waaraan ik dat merk? Nou bijvoorbeeld tijdens de WorldTour wedstrijd in Frankfurt. Dan zit ik in de finale nog voorop met een groep van dertig man. Vroeger moest ik er bij de eerste beste beklimming af. Nu niet. Dan merk ik dat ik flink verbeterd ben", zegt Van Goethem.

Komend jaar hoopt hij in kleinere koersen mee te doen voor de zege. In de grote koersen wil hij de andere renners van de ploeg bijstaan.

Van der Lijke kijkt met gemengde gevoelens terug op 2017. "Het ging goed totdat ik een vervelende schouderblessure kreeg." Nu wil Van der Lijke er bij de start van het seizoen gelijk staan. Hij heeft geen speciale wedstrijd in gedachten waarin hij wil pieken. " Ik voel me ieder jaar sterker worden en heb er goede verwachtingen van."

De wens van de ploegleiding van Roompot - Nederlandse Loterij blijft om een grote wielerronde te rijden zoals de Tour, Giro of Vuelta. Van der Lijke, die zelf al eens de Ronde van Italie reed, acht de kans op deelname klein. "Andere ploegen hebben meer kans denk ik, maar je weet het nooit."

Van der Lijke zou graag nog eens een grote ronde rijden. Voor Van Goethem geldt dat minder. Hij vindt dat hij meer te zoeken heeft in kleinere etappekoersen of eendagswedstrijden.

Aflopend contract

Hoofdsponsor van de tweede Nederlandse wielerploeg is Roompot Vakanties uit Kamperland. Het bedrijf is al vier jaar verbonden aan de ploeg. Dit jaar loopt het contract af. "We gaan in april praten over de toekomst", zegt Jurgen van Cutsem, directeur van Roompot. "Voor de zomer verwacht ik dat er duidelijkheid zal zijn. Waar ik dit seizoen op hoop? Dat de renners meer op het podium komen te staan", aldus Van Cutsem.