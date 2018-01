Pools binnenvaartschip vastgelopen bij Hansweert

Meerdere sleepboten en een patrouillevaartuig van Rijkswaterstaat zijn bij het schip aanwezig. Pogingen om het schip vlot te trekken zijn tot nu toe mislukt. Nu wachten de bergers op hoog water voor ze een nieuwe poging doen. Eerst wordt het nog rond 12.00 uur laag water en pas om 18.00 uur is het weer hoog water.

Instabiel

Door de locatie waar het schip is vastgelopen is er geen hinder voor de overige scheepvaart. Wel ligt het schip volgens de Veiligheidsregio Zeeland instabiel door het afgaande water. Er komt voor de zekerheid een operationeel team bij elkaar om de 'mogelijke effecten' in kaart te brengen.

Zo is het mogelijk dat het schip breekt, doordat het op de wal balanceert en door afgaand water de drijfkracht verdwijnt. Dan kan het schip door zijn eigen gewicht doorbuigen en breken. Om dit en andere mogelijke scenario's goed in de gaten te houden wordt het schip nu zowel vanaf het water als vanaf land nauwlettend gemonitord.

Schroot

Het binnenvaartschip is 67 meter lang en ruim zeven meter breed en vervoert schroot. Het schip was onderweg van Vlaardingen naar het Franse Duinkerke toen het vastliep.