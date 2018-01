Schip losgetrokken bij Hansweert

Bij het vlottrekken waren meerdere sleepboten betrokken. Ook een patrouillevaartuig van Rijkswaterstaat was bij het schip aanwezig. Pogingen om het schip vlot te trekken waren eerder vanmorgen mislukt.

Nieuwe poging

De bergers moesten wachten op hoog water voor ze een nieuwe poging konden doen. Maar al rond 17.00 uur, ongeveer een uur vóór de hoogste waterstand, slaagde de eerste poging om het schip vlot te krijgen. De dijk was afgezet voor publiek om mogelijke risico's tijdens de bergingsoperatie te voorkomen.

Na de stranding vanmorgen lag het schip instabiel door het afgaande water. Voor de zekerheid kwam een operationeel team bij elkaar om de 'mogelijke effecten' in kaart te brengen.

Verbogen

Zo was het mogelijk dat het schip zou breken, doordat het op de rotsen balanceerde en door het afgaand water de drijfkracht kon verdwijnen. Dan had het schip door zijn eigen gewicht kunnen doorbuigen en breken. Dat bleek niet het geval. Wel is het schip een beetje verbogen, geplooid heet dat in vaktaal, maar is geen breuk ontstaan.

Vastgelopen binnenvaartschip bij Hansweert buigt onder eigen gewicht (foto: HV Zeeland)

Bij laag water om 12.00 uur lag het schip helemaal uit het water. De hulpdiensten hebben toen van die gelegenheid gebruikgemaakt door het schip van alle kanten te inspecteren. Een ongevallenanalist van de politie doet onderzoek naar de oorzaak van de stranding.

Schroot

Het binnenvaartschip is 67 meter lang en ruim zeven meter breed en vervoert schroot. Het schip was onderweg van Vlaardingen naar het Franse Duinkerke toen het vastliep. Door de locatie waar het schip was vastgelopen was er geen hinder voor de overige scheepvaart. De andere schepen konden erlangs, al moesten ze voor de zekerheid wel iets langzamer varen.