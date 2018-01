Opnieuw problemen voor Hoondert in Africa ECO Race

Adwin Hoondert tijdens de vierde etappe van de Africa ECO Race (foto: Rallymaniacs)

In tegenstelling tot de voorgaande dagen leek het bandendruksysteem ditmaal eindelijk in orde te zijn. Bovendien mocht Hoondert vooraan starten dankzij een goed resultaat in de derde etappe. Toch ging het na twintig kilometer al mis, toen de slang van de intercooler los ging.

Hoondert moest vervolgens aan een inhaalrace beginnen. "De reparatie kostte ongeveer een half uur, waardoor heel het circus voorbij kwam natuurlijk", verklaart Hoondert. "In het stof hebben we er toch heel wat kunnen inhalen."

Zo'n 150 kilometer verder moest Hoondert echter weer twintig minuten aan de kant, omdat hij een band moest wisselen. Hoondert knokte zichzelf terug, maar tot overmaat van ramp ging de slang van de intercooler er opnieuw af.

"Bij de derde keer inhalen dachten ze 'bekijk jij het maar, Adwin Hoondert', ze lieten me er natuurlijk niet meer langs. Zou ik ook niet doen, het is een keer genoeg geweest hè. Dus toen zijn we er maar achter blijven plakken het laatste stuk."

Hoondert passeerde uiteindelijk met vier kapotte banden als tiende en laatste truck de finish. Dat betekent dat hij in de vijfde etappe opnieuw in de achterhoede moet starten.