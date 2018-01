Gezocht: opvang voor bejaarde brandweerauto

De brandweerford staat al sinds 1937 in de kazerne van de brandweer (foto: De Stichting Brandweerford 1937)

Veiligheidsregio Zeeland heeft de ruimte nodig en heeft de stichting in juli vorig jaar laten weten dat er in eerste instantie per 1 januari geen ruimte meer was. Uiteindelijk heeft de stichting uitstel gekregen tot 1 mei, omdat de wagen nog niet rijklaar is. De oldtimer is namelijk in restauratie.

Wensen, geen eisen

De stichting is nu op zoek naar een ruime, overdekte locatie die gratis gebruikt kan worden en het liefst op Walcheren. Sjaak Vermeulen van de Stichting Brandweerford 1937 geeft aan dat dit de wensen zijn en geen eisen. Hij realiseert zich ook dat het anders een moeilijke, zowel niet onmogelijke zoektocht zal worden.

Sjaak Vermeulen over de historische waarde van de 80-jaar oude wagen

Vermeulen schrok, toen hij te horen kreeg dat hij op zoek moest naar een andere plek. "Ik geloofde het niet. Het is een auto van de brandweer Vlissingen die altijd hier in de buurt heeft gestaan." Heel even dacht hij dat dit nieuws het einde zou betekenen voor de wagen. "Maar wij zijn doorzetters en geven niet zomaar op."

De brandweerwagen is in 1937 voor 4.700 gulden gekocht door de brandweer in Vlissingen. Daar heeft de wagen tot eind jaren zestig dienst gedaan. Daarna heeft de oude Ford tot de jaren '80 nog dienst gedaan als oefenwagen en werd die gebruikt door de jeugdbrandweer. Toen die daar ook niet meer goed genoeg voor was, is de wagen 'definitief geparkeerd', zegt Sjaak Vermeulen. Al die tijd is de wagen ondergebracht bij verschillende kazernes in Vlissingen en Oost-Souburg. Tot 1999 toen de brandweer van Vlissingen samenging met die van Middelburg en de Stadsgewestelijke brandweer ontstond. Er was geen ruimte meer om de antieke wagen te behouden voor Vlissingen. Het einde dreigde. Dat was voor oud-brandweerman Sjaak Vermeulen en zijn collega Albert Dijkstra de aanleiding om de wagen over te nemen, onder te brengen in een stichting en op die manier te behouden. Sinds de wagen in eigendom is van de Stichting Brandweerford 1937 kon de wagen geparkeerd worden in een van de brandweerkazernes van de Stadsgewestelijke brandweer. Waar vrijwilligers de wagen restaureren en in oude glorie herstellen. Naar schatting kost die restauratie zo'n 15.000 euro "exclusief de vele vrijwillige arbeidsuren", zegt Vermeulen.

De restauratie is nu voor 75 procent klaar, "maar de laatste 25 procent moeten nog komen. Het inrichten en dat die de weg weer op kan, zijn de zware laatste loodjes". Vermeulen heeft als doel om de wagen voor het evenement Rescue Vlissingen in augustus 2018 klaar te hebben.

De brandweerwagen in betere tijden (foto: De Stichting Brandweerford 1937)

Mocht het de stichting niet op tijd lukken om een geschikte, gratis ruimte te vinden, zit er niks anders op dan er toch een te huren. "Dat zou wel zonde zijn, want elke cent huur gaat ten koste van de restauratie."

Kansen

Toch schat hij zijn kansen hoog in. "Op een schaal van een tot tien hoop ik op een tien", zegt Vermeulen "maar hoe de praktijk zal zijn, moet blijken. Maar ik hoop toch zeker boven een zes."

De brandweerford in een eerder stadium van de restauratie (foto: De Stichting Brandweerford 1937)