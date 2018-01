Eerste hardrijder van het jaar betrapt op de Sloeweg

Hardrijder betrapt op Sloeweg, bestuurder moet rijbewijs inleveren (foto: Politieteam Verkeer ZWB)

Vorig jaar was het daar ook al regelmatig raak. Afgaande op het Twitteraccount van het verkeersteam van de Politie Zeeland-West-Brabant moesten vorig jaar elf automobilisten hun rijbewijs inleveren nadat ze werden betrapt op harder rijden dan 150 kilometer per uur over diezelfde Sloeweg. Daarmee is die weg dé rijbewijs-afpak-plek bij uitstek.

Lees ook: