Harmes breekt de Belgische ban in de 57e Wallenloop

Bij de vrouwen verbrak Monique Verschuure uit Yerseke ruimschoots haar eigen parcoursrecord. Ze klokte een tijd van 27 minuten en 25 seconden en verbeterde daarmee haar vorige record met een minuut en 34 seconden. De uit Lewedorp afkomstige Esther Vermue gaf bijna een minuut toe, maar pakte wel de tweede plaats. Monica Sanderse uit Vlissingen finishte als derde.

Traditie

De Wallenloop valt elk jaar in het eerste weekend van januari. Daarmee is dit in Zeeland de eerste wedstrijdgelegenheid om in het nieuwe jaar als hardloper een prestatie neer te zetten.

De Wallenloop behoort tot één van de oudste wegwedstrijden van Zeeland en het parcours wordt altijd uitgezet rondom de oostelijke stadsvest van Goes. De organiserende atletiekvereniging is AV'56 uit Goes, uit België komen de deelnemers voornamelijk van zustervereniging AV Duffel.

Uitgebreide impressie

Maandagavond, vanaf 17:15 uur, wordt in Evenement van de Week een uitgebreide impressie gegeven van de Wallenloop 2018 in Goes. De uitzending is vanaf morgenavond ook online te zien op de pagina van Evenement van de Week.