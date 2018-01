Deel dit artikel:











Nieuwjaarsdrukte bij bootcamps, dat is afvallen en vooral ook afzien

Een nieuw jaar is begonnen, dus dat betekent ook nieuwe sportieve voornemens. Dat merken ze ook bij Zeeuwse bootcampclubs. In Middelburg is er een extra groep bijgekomen voor nieuwe leden.

Bootcamp begon ooit bij het Amerikaanse leger. Soldaten werden met een een minimum aan materialen op een intensieve wijze getraind. Sinds een paar jaar komen er ook steeds meer Zeeuws bootcampclubs. 'Lekker afzien' Het zijn niet alleen nieuwkomers, in Middelburg doen de meeste deelnemers het al een tijdje. Vooral omdat het zo 'lekker afzien' is. "Na een half uur voelen m'n armen opgepompt en ontploffen m'n benen", legt een van de deelnemers uit. Volgens Dennis Simons van Bootcamp Club Fitter heb je in een uurtje al je spieren geoefend. En zeker je conditie. "Mensen willen lekker aan de slag in het nieuwe jaar en bij bootcamp kan je zelf je intensiteit bepalen." Bootcamp in Middelburg (foto: Omroep Zeeland) Niet alleen in steden zijn bootcampclubs. Ook in Zeeuwse dorpen zitten zulke clubs. Zo worden er onder andere lessen gegeven in Bruinisse, Vrouwenpolder, Waarde en Wilhelminadorp.