PWG wint van Middelburg

PWG 's-Gravenpolder heeft in de eerste klasse van de nationale clubcompetitie dammen gewonnen van Middelburg. In het onderlinge duel tussen de twee hoogst spelende Zeeuwse damverenigingen was PWG met 5-15 te sterk voor Middelburg.

Dammen (foto: Omroep Zeeland) In de stand staat PWG 's-Gravenpolder nu op een vijfde plaats. Middelburg bezet de negende positie in de eerste klasse van de nationale clubcompetitie.